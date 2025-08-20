Daniel Hilton sorprende con su transformación: así vive el español que quiere ser el Ken humano

Daniel Hilton se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos tras confesar su objetivo de parecerse a Ken. En Y ahora Sonsoles ha explicado cómo ha cambiado su vida tras iniciar este proceso a los 18 años.

El español reconoce que las críticas han sido duras, pero asegura estar convencido de su elección, “yo siempre tuve un estilo diferente”, ha confesado Daniel Hilton. Además, destaca que su transformación requiere alrededor de 50 intervenciones al año para conservar la imagen que persigue.