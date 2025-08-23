Bahar encuentra fuerza en sí misma tras leer la carta de Leyla

En Renacer, Bahar ha vivido siempre para los demás, olvidándose de sí misma. Como madre, hija y doctora, ha cargado con un peso que la ha dejado sin espacio para su propio bienestar.

La carta de Leyla, escrita antes del accidente, le recuerda que no necesita apoyarse en nadie para ser fuerte. Bahar comprende que quererse no es un lujo, sino una necesidad. “Te quiero, Leyla. Y me quiero a mí misma”, susurra agradecida.