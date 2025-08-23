Publicidad
Renacer
Bahar encuentra fuerza en sí misma tras leer la carta de Leyla
Las palabras de Leyla despiertan en Bahar una nueva conciencia: aprender a quererse y reconocerse como mujer fuerte, más allá del rol que ha asumido toda su vida.
En Renacer, Bahar ha vivido siempre para los demás, olvidándose de sí misma. Como madre, hija y doctora, ha cargado con un peso que la ha dejado sin espacio para su propio bienestar.
La carta de Leyla, escrita antes del accidente, le recuerda que no necesita apoyarse en nadie para ser fuerte. Bahar comprende que quererse no es un lujo, sino una necesidad. “Te quiero, Leyla. Y me quiero a mí misma”, susurra agradecida.