Rosa, de la Silla Azul a quedarse a dos del bote en el mismo programa: deslumbra en El Rosco con un juego brillante

Rosa ha protagonizado una jornada memorable en Pasapalabra. El programa comenzó con ella enfrentándose a la Silla Azul, pero lejos de venirse abajo, su motivación fue en aumento. En El Rosco, Rosa deslumbró con una racha de 11 aciertos en su segundo turno, cerrando la primera vuelta con 22 respuestas correctas. Manu, su rival, intentó remontar con 19 aciertos, pero la presión le obligó a arriesgar y no logró superar los 23 de Rosa.

Aunque no se llevó el bote, la concursante se quedó a tan solo dos palabras de los 2.026.000 euros, dejando al público con el corazón en un puño. Una actuación impecable que demuestra que Rosa está más cerca que nunca de hacer historia en el programa.