Ferit rompe con su pasado y se convierte en el nuevo rostro del poder en la mansión Korhan

En Una nueva vida, Ferit ha decidido cambiar radicalmente. Tras el escándalo del embarazo de Pelin y la presión de Halis, estalla y promete demostrar su fuerza. “Soy más fuerte que todos”, afirma con determinación.

Seyran, afectada por su traición, rompe con él. Ferit, dolido, la besa con deseo pero enseguida la hiere con palabras. Vestido con elegancia, se presenta como un hombre nuevo, movido por la venganza y dispuesto a romper todas las reglas1.