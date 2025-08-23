Jorge Fernández celebra sus 53 años con humor: “Ya no me invitan a despedidas de soltero”

Durante el programa de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández comentó que una de las cosas buenas de hacerse mayor es evitar las despedidas de soltero. Lo dijo mientras resolvía un panel con esa temática.

El presentador, entre risas, aseguró que con la edad ya no lo invitan a ese tipo de celebraciones. Su comentario provocó la reacción divertida del público y los concursantes.