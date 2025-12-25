Publicidad
Pasapalabra
El villancico imposible que desconcertó a Rosa y Manu en Pasapalabra y desató la risa en plató
Ni los concursantes ni el público daban crédito: una canción navideña desató la confusión y el humor en La Pista.
La tarde navideña en Pasapalabra dejó un momento insólito cuando Rosa y Manu no supieron reconocer un sencillo villancico. Ni se atrevían a pulsar, ante la sorpresa general del plató.
Rosa rompió el silencio con un comentario divertido: “Es una vergüenza ya”. Finalmente, arriesgó con ‘Feliz Navidad’ y acertó de casualidad, desatando las risas en una jornada inolvidable.