Publicidad
Sueños de libertad
Andrés apunta a Gabriel como posible responsable de la muerte de su madre
Las sospechas de Andrés se intensifican al considerar que Gabriel podría estar implicado en la muerte de Delia.
En Sueños de libertad, Andrés está cada vez más convencido de que Gabriel podría estar detrás de la muerte de su madre. Para él, no se trata de una casualidad y cree que su desaparición responde a una amenaza que debía ser silenciada.
Andrés comparte sus dudas y temores, señalando que la mujer sabía demasiado.