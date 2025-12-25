Un Rosco de alto nivel sella la tregua navideña entre Rosa y Manu en Pasapalabra

La Nochebuena en Pasapalabra dejó uno de los empates más brillantes entre Rosa y Manu. Con 23 aciertos cada uno, ambos sellaron una tregua perfecta en un Rosco de máxima tensión.

Manu mantuvo la iniciativa y cerró su turno con solvencia. Rosa, a solo dos letras del bote, optó por plantarse. El madrileño igualó su marcador en el último momento, firmando la paz navideña.