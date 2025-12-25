Publicidad
Pasapalabra
Un Rosco de alto nivel sella la tregua navideña entre Rosa y Manu en Pasapalabra
Ambos concursantes protagonizaron un duelo igualado en El Rosco del 24 de diciembre, con un empate a 23 aciertos que les asegura una Navidad libre de la Silla Azul.
La Nochebuena en Pasapalabra dejó uno de los empates más brillantes entre Rosa y Manu. Con 23 aciertos cada uno, ambos sellaron una tregua perfecta en un Rosco de máxima tensión.
Manu mantuvo la iniciativa y cerró su turno con solvencia. Rosa, a solo dos letras del bote, optó por plantarse. El madrileño igualó su marcador en el último momento, firmando la paz navideña.