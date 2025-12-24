Publicidad
ARGUIÑANO
Receta navideña de última hora: confit de pato con plátano frito
Karlos Arguiñano presenta una receta especial, pensada para sorprender en comidas señaladas.
El chef elabora en su programa un confit de pato cocinado lentamente para lograr una carne tierna y llena de sabor. Acompaña el plato con plátano frito, aportando un contraste dulce que equilibra la intensidad del pato.
La receta se completa con una salsa de arándanos que refuerza el toque festivo del plato. Arguiñano explica cómo integrar todos los elementos para conseguir una presentación atractiva y un resultado ideal para celebraciones.