Versos con humor y frío en Pasapalabra: el divertido poema de Manu para despedir a los invitados

La continuidad de Manu en Pasapalabra permitió un momento muy navideño. Aprovechó la despedida para dedicar un poema a los invitados, provocando aplausos y risas en el plató.

Con ironía y referencias al frío, Manu lanzó uno de sus versos más celebrados: “No me Alejo del Brasero”, en alusión a Roberto Brasero. Su ingenio volvió a brillar en Nochebuena.