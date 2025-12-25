Publicidad
Pasapalabra
Versos con humor y frío en Pasapalabra: el divertido poema de Manu para despedir a los invitados
El concursante ha convertido la Nochebuena en Pasapalabra en una ocasión especial con un poema lleno de guiños y humor, dedicado a los cuatro invitados del programa.
La continuidad de Manu en Pasapalabra permitió un momento muy navideño. Aprovechó la despedida para dedicar un poema a los invitados, provocando aplausos y risas en el plató.
Con ironía y referencias al frío, Manu lanzó uno de sus versos más celebrados: “No me Alejo del Brasero”, en alusión a Roberto Brasero. Su ingenio volvió a brillar en Nochebuena.