Publicidad
Pasapalabra
“Una letra lo cambió todo”: Rosa roza el mayor premio en la historia de Pasapalabra
La concursante coruñesa volvió a deslumbrar en El Rosco con 24 aciertos, quedándose a un paso de los 2.542.000 euros.
Rosa ha vivido una de sus noches más especiales en Pasapalabra al quedarse, por segunda vez, a sólo una palabra del ansiado bote. Con 24 aciertos y una elegante presencia navideña, rozó los 2.542.000 euros.
Solo la letra Y frenó su gesta. Dudó entre dos posibles respuestas, confiando en que “sonara la flauta”. Al día siguiente, confesó: “Habría sido una Nochebuena de desfase”, entre emoción y resignación.