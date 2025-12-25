“Una letra lo cambió todo”: Rosa roza el mayor premio en la historia de Pasapalabra

Rosa ha vivido una de sus noches más especiales en Pasapalabra al quedarse, por segunda vez, a sólo una palabra del ansiado bote. Con 24 aciertos y una elegante presencia navideña, rozó los 2.542.000 euros.

Solo la letra Y frenó su gesta. Dudó entre dos posibles respuestas, confiando en que “sonara la flauta”. Al día siguiente, confesó: “Habría sido una Nochebuena de desfase”, entre emoción y resignación.