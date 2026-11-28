La irrupción de José Bono en la campaña socialista y su cruce dialéctico con Felipe González centraron el análisis político de Vicente Vallés en La Mesa. Al responder a Cristina Pardo sobre la aparente contradicción entre un supuesto giro hacia el centro de Pedro Sánchez y las críticas contra el expresidente del Gobierno, el director de Antena 3 Noticias 2 recordó otros gestos alejados del electorado moderado —como los anuncios fiscales sobre las rentas altas— para sostener que Ferraz prioriza asegurar su base antes de la cita con las urnas: "El PSOE necesita movilizar a la tropa para el domingo y están tirando de todo lo que pueden".

En esa lectura táctica, Vallés apuntó que los socialistas echaron mano de Bono ante la falta de otros perfiles disponibles y con el propósito calculado de sacar de su silencio a Felipe González, que hasta entonces se mantenía al margen de la campaña. Según el periodista, la provocación fue deliberada para espolear a un sector del votante de izquierdas susceptible de reaccionar ante los ataques al exmandatario, logrando finalmente que González entrara en el terreno de juego diseñado por la dirección socialista.