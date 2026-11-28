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LA MESA
Vicente Vallés sostiene que el PSOE recurrió a José Bono para provocar a Felipe González y "movilizar a la tropa"
El director de Antena 3 Noticias 2 interpreta el choque entre ambos dirigentes históricos como una maniobra deliberada para reactivar al electorado socialista en la recta final de la campaña.
La irrupción de José Bono en la campaña socialista y su cruce dialéctico con Felipe González centraron el análisis político de Vicente Vallés en La Mesa. Al responder a Cristina Pardo sobre la aparente contradicción entre un supuesto giro hacia el centro de Pedro Sánchez y las críticas contra el expresidente del Gobierno, el director de Antena 3 Noticias 2 recordó otros gestos alejados del electorado moderado —como los anuncios fiscales sobre las rentas altas— para sostener que Ferraz prioriza asegurar su base antes de la cita con las urnas: "El PSOE necesita movilizar a la tropa para el domingo y están tirando de todo lo que pueden".
En esa lectura táctica, Vallés apuntó que los socialistas echaron mano de Bono ante la falta de otros perfiles disponibles y con el propósito calculado de sacar de su silencio a Felipe González, que hasta entonces se mantenía al margen de la campaña. Según el periodista, la provocación fue deliberada para espolear a un sector del votante de izquierdas susceptible de reaccionar ante los ataques al exmandatario, logrando finalmente que González entrara en el terreno de juego diseñado por la dirección socialista.