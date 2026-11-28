La rivalidad entre Julio y Patxi Salinas ha vuelto a dejar un momentazo en Pasapalabra. Con una victoria para cada uno en sus anteriores enfrentamientos, los hermanos se han jugado el desempate en La Pista, aunque Patxi parecía no reconocer la canción.

Julio no se ha creído que su hermano tuviera la respuesta y ha asegurado que iba de farol. Sin embargo, tras escuchar otro fragmento, Patxi ha identificado Corazón salvaje, de Marcela Morelo. Su triunfo ha terminado con un guiño a Potra Salvaje y un divertido baile junto a Isabel Forner.