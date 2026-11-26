Pasapalabra ha vivido una despedida inesperada. Roberto Leal ha anunciado que Moisés no continuaría en el concurso tras perder el anterior AlaZ. El alfareño ha explicado su decisión en un vídeo, aclarando que se encuentra bien y que su marcha no responde a ningún problema de salud.

Compaginar el programa con su trabajo y las largas horas de estudio le ha llevado a tomar esta decisión. Tras 54 entregas y 24.600 euros acumulados, Moisés se despide agradeciendo el cariño del equipo y destacando su amistad con David, a quien considera un gran compañero.