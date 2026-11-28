La rivalidad entre David y Sergio sigue creciendo en Pasapalabra. Después de una victoria para cada uno en sus dos primeros duelos, los concursantes han protagonizado su primer empate en AlaZ, con un desenlace lleno de suspense.

Aunque David ha comenzado con más segundos, Sergio ha conseguido mantenerse por delante en el marcador hasta alcanzar los 22 aciertos y plantarse. El barcelonés, que necesitaba dos respuestas correctas para igualarle, ha protagonizado una remontada agónica. Con el tiempo prácticamente agotado, ha logrado empatar y evitar la derrota.