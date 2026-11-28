La reaparición de José Bono en la campaña electoral del PSOE abrió una lectura distinta en La Mesa cuando Cristina Pardo preguntó a quién apelaba exactamente la presencia del exministro. Lejos de atribuirlo exclusivamente a una maniobra calculada desde la dirección del partido, Ramón Espinar señaló que figuras veteranas como Bono suelen dar un paso al frente por iniciativa propia, conectando en este caso con una corriente anímica que gana fuerza en un sector de la izquierda: la sensación de que el terreno de juego ha estado inclinado en contra del Ejecutivo y de que toca cerrar filas frente a un clima mediático adverso y ofensivas muy duras contra el presidente del Gobierno.

Para el analista, esa "pulsión en la izquierda de ganas de defender a los suyos" ayuda a explicar tanto la movilización en los actos como el repunte que aprecia en las encuestas para el espacio progresista y, especialmente, para el PSOE. Espinar subrayó que, incluso entre votantes críticos o distanciados por la gestión de la legislatura o los casos de corrupción, prevalece en este tramo de campaña la necesidad de arropar a sus referentes políticos ante lo que perciben como ataques externos.