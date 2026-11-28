La buena racha de Sergio continúa en Pasapalabra. Después de conseguir su primera victoria en AlaZ y estrenarse como capitán del equipo naranja, el concursante ha logrado imponerse también en La Pista, sumando un nuevo éxito a su trayectoria.

El duelo contra David ha tenido como protagonista la canción Just Another Day, de Jon Secada, aunque ninguno de los dos reconocía el tema. Finalmente, Sergio ha conseguido acertar cuando Roberto Leal ha dado el título traducido al español, llevándose dos segundos y celebrando su primer triunfo musical.