La primera Semifinal en directo de La Voz en Antena 3 arrancó con los dieciséis talents interpretando de forma conjunta 'Él vive en ti', del musical El Rey León, dando paso a una noche determinante en la que se combinaron los votos del público y las decisiones de los coaches. En el equipo de Pablo López, tras las actuaciones de Lucía Baizán ('La tormenta'), Jhon Jairo ('I Have Nothing') y Adriana Moreno ('Confieso'), la audiencia salvó a Jhon Jairo y el malagueño apostó por Adriana, dejando fuera a Lucía. Por su parte, Lola Índigo afrontó la gala con cinco aspirantes —Kika Cardoso ('Lady Marmalade'), Irene ('La despedida'), Borja ('Vivir así es morir de amor'), Raúl ('Soñar contigo') y Estrella Marina ('Unethical')—, cerrando su trío de semifinalistas con Irene, elegida por los espectadores, junto a Kika Cardoso y Estrella Marina.

Melendi también partió con cinco voces en liza —Marta Salas ('Hoy tengo ganas de ti'), Enrique, José Torres ('Rosa María'), Ana Muñoz ('Sola') y Manuela—, resolviendo la criba con el respaldo del público al flamenco de José Torres y su propia elección en favor de Marta Salas y Manuela. El cierre de la noche corrió a cargo del equipo de Mika, donde Carlos ('Waving through a window') obtuvo el pase gracias a la audiencia y Aura ('Color esperanza') fue seleccionada por el coach frente a Rubén ('Lágrimas negras'). De este modo, La Voz encara la segunda Semifinal con diez clasificados repartidos entre las tres voces de Lola Índigo y Melendi, y las dos de Pablo López y Mika.