La ruptura de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores sigue dando que hablar. Según ha contado Isabel González en Y ahora Sonsoles, el entorno del exfutbolista asegura que detectó comportamientos extraños relacionados con su teléfono y sus redes sociales, como contactos bloqueados y fotografías publicadas sin su consentimiento.

Por su parte, Lorena Vázquez ha hablado con personas cercanas a la actriz, que se muestran satisfechas con la separación y califican la relación de tóxica para Blanca. Mientras surgen estas versiones enfrentadas, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente.