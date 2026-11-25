La lucha por el bote de 1.318.000 euros de Pasapalabra ha dejado un duelo de máxima tensión en AlaZ. David ha sorprendido con su velocidad, encadenando dos turnos de nueve aciertos y alcanzando las 23 respuestas correctas antes de que Moisés pudiera completar su remontada.

El riojano necesitaba diez aciertos para igualar a su rival y ha estado muy cerca de conseguirlo. Sin embargo, un lapsus al responder "trique" en lugar de "traque" ha frustrado su reacción y ha dado la victoria a David por la mínima.