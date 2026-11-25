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PASAPALABRA
David gana a Moisés en Pasapalabra tras un fallo decisivo que frustra una remontada espectacular en AlaZ
El concursante barcelonés ha alcanzado los 23 aciertos con una estrategia rápida y eficaz. Moisés ha rozado el empate, pero una confusión le ha condenado a la derrota.
La lucha por el bote de 1.318.000 euros de Pasapalabra ha dejado un duelo de máxima tensión en AlaZ. David ha sorprendido con su velocidad, encadenando dos turnos de nueve aciertos y alcanzando las 23 respuestas correctas antes de que Moisés pudiera completar su remontada.
El riojano necesitaba diez aciertos para igualar a su rival y ha estado muy cerca de conseguirlo. Sin embargo, un lapsus al responder "trique" en lugar de "traque" ha frustrado su reacción y ha dado la victoria a David por la mínima.