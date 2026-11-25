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Y AHORA SONSOLES
Atropello mortal en Santander: el conductor que arrolló a dos hermanos dio positivo en alcohol y drogas
Un joven de 25 años ha muerto y su hermano de 22 permanece grave tras ser atropellados mientras instalaban luces navideñas. Un testigo relata lo ocurrido en Y ahora Sonsoles.
La tragedia ha conmocionado a Santander. Dos hermanos que trabajaban colocando el alumbrado navideño fueron arrollados por un conductor que huía de un control policial. César, testigo del accidente, ha contado en Y ahora Sonsoles cómo vivió el impacto: "Se produjo un estruendo tremendo, pensé que se había caído un edificio".
El conductor, que fue detenido tras darse a la fuga, dio positivo en alcohol y drogas. Además, circulaba sin carnet ni seguro y acumulaba varias suspensiones del permiso de conducir. El atropello ha dejado un fallecido y un herido muy grave.