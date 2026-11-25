La Pista ha vuelto a poner a prueba los conocimientos musicales de los invitados de Pasapalabra. Poty ha conseguido imponerse a Arantxa del Sol al identificar Hooked on a feeling, una canción que ha reconocido gracias a una palabra de su letra.

La precisión de su rival ha sorprendido a Arantxa, que ha destacado lo complicado que resulta ganar en esta prueba. Roberto Leal ha compartido su impresión y ha bromeado sobre el nivel de exigencia del concurso, dejando claro que cada acierto hay que ganárselo.