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PASAPALABRA
Poty sorprende a Arantxa del Sol con su acierto en La Pista y provoca una divertida reacción de Roberto Leal
El invitado ha reconocido Hooked on a feeling tras escuchar el segundo fragmento musical. Su victoria ha llevado a Arantxa del Sol a comentar la creciente dificultad de Pasapalabra.
La Pista ha vuelto a poner a prueba los conocimientos musicales de los invitados de Pasapalabra. Poty ha conseguido imponerse a Arantxa del Sol al identificar Hooked on a feeling, una canción que ha reconocido gracias a una palabra de su letra.
La precisión de su rival ha sorprendido a Arantxa, que ha destacado lo complicado que resulta ganar en esta prueba. Roberto Leal ha compartido su impresión y ha bromeado sobre el nivel de exigencia del concurso, dejando claro que cada acierto hay que ganárselo.