La complicidad entre Azra y Mustafa sigue creciendo en El Secreto. Después de ayudarla a entregar dinero a la familia del hombre que mató accidentalmente, el joven se ha reunido con ella para contarle cómo ha ido el encuentro.

Conmovido por su preocupación por esa familia, Mustafa la ha abrazado y le ha recordado que cometer un error no la convierte en una mala persona. Sin embargo, Azra ha querido poner límites a su acercamiento y le ha advertido de que no debe enamorarse de ella. ¿Qué ocurrirá si Cihan descubre sus encuentros secretos?