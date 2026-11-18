La preocupación por el estado de Zeynep se ha convertido en una sorpresa inesperada para sus padres en El Secreto. Mientras los médicos operaban a la joven, Arif y Refika han descubierto que figura en el hospital con el apellido Tecer, en lugar de Candaş.

Desconcertados por el cambio, ambos han recibido la confirmación cuando Serhat ha aparecido preguntando por su esposa. Sus palabras han destapado el matrimonio secreto de la pareja en un momento especialmente delicado, mientras Zeynep lucha por su vida. ¿Cómo reaccionarán sus padres al descubrirlo?