El paso de un duro episodio de viento por Zarautz se ha colado en los comentarios cotidianos de Karlos Arguiñano al frente de Cocina abierta en Antena 3, donde el chef ha dado cuenta de cómo el temporal ha dejado huella en su propio entorno. Con rachas que alcanzaron los 100 km/h, el cocinero sintetizó el estropicio sobre sus árboles frutales con una frase tan expresiva como gráfica: "No ha quedado ni una mandarina en mis árboles".

Lejos de caer en el dramatismo, Arguiñano utilizó esa estampa de su huerta para ilustrar cómo un vendaval puede arrasar en cuestión de horas una fruta de temporada prácticamente lista para disfrutar. Fiel a su estilo optimista y cómplice con el público, convirtió el contratiempo meteorológico en una anécdota reconocible que conecta con naturalidad el día a día de los espectadores con el ambiente de su cocina.