Lola Índigo y Pablo López reservaron dos de las cartas más sólidas de sus equipos para poner el broche de oro a las Batallas Cruzadas de La Voz en Antena 3, en un enfrentamiento final entre Kika Cardoso y Carla que levantó los aplausos de todo el plató. Kika desplegó su arrolladora potencia vocal defendiendo 'I Put a Spell on You' y conquistando el respaldo del público, mientras Lola Índigo subrayaba su admiración por la artista llamándola "jefa" por el respeto que le profesa y calificándola de auténtico regalo para el formato.

Por su parte, Carla apostó por la emoción y la sensibilidad interpretando 'When We Were Young' de Adele, un recorrido vocal que conmovió a Pablo López y le llevó a destacar tanto su evolución en el concurso como su capacidad para iluminar el escenario. Finalmente, el voto del público inclinó la balanza hacia Kika Cardoso, otorgándole el pase a los Directos y cerrando con un nivel altísimo las Batallas Cruzadas.