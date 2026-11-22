La fase de Batallas Cruzadas de La Voz ha puesto punto final a la etapa previa y ha dejado conformado el elenco de dieciséis talents que accederán a los Directos en Antena 3, en una gala que también contó con Lola Índigo y Pablo López cantando juntos en televisión por primera vez 'Casi siempre'. Tras los duelos entre equipos y la decisión del público —con actuaciones como 'Dancing on My Own', 'Sexo, violencia y llantas', 'Al alba', 'O mio babbino caro', 'Oops!... I Did It Again', 'Mio Cristo piange diamanti', 'I Put a Spell on You' y 'Cuando los ojos abría'—, ocho de los dieciséis concursantes en liza lograron sellar su pase.

El balance deja a Melendi y Lola Índigo reforzados con tres triunfos cada uno en la noche para alcanzar un total de cinco voces clasificadas por equipo, frente a los tres artistas con los que continuarán tanto Pablo López —que solo sumó el pase de Lucía Baizán— como Mika —impulsado por la victoria de Rubén—. Con las Audiciones a ciegas, las Batallas, la Batalla de Ganadores y las Batallas Cruzadas ya completadas, el concurso encara su recta final rumbo a los Directos.