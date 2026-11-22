Tras vencer numerosas inseguridades y trabas que retrasaron su primer beso, Manuela y Eduardo inauguran una nueva etapa sentimental en Sueños de libertad que promete cautivar a los seguidores de la ficción diaria de Antena 3. Pepa Aniorte destaca que su personaje vuelve a enamorarse desde un lugar distinto al vivido con Gaspar —cuya relación estuvo marcada por la duda entre el amor y la gratitud por enseñarle a leer y escribir—, apostando ahora por un vínculo basado en la confianza mutua y en la igualdad.

Por su parte, Alberto Lozano define el romance como un amor cocinado "a fuego lento", nacido de una amistad sólida que ha ido transformándose en necesidad y cariño genuino hasta desembocar en el enamoramiento. Ambos intérpretes celebran la buena sintonía entre sus personajes y la compenetración en el rodaje, dejando abierta la incógnita sobre hasta dónde llegará esta historia en los próximos capítulos.