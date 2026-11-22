Y ahora Sonsoles ha puesto el foco en un problema tan común como a menudo silenciado, especialmente con el paso de los años, recurriendo a las explicaciones prácticas de Boticaria García sobre los escapes de orina. La farmacéutica ha recordado que el suelo pélvico funciona como cualquier otro músculo del cuerpo —sujetando la vejiga, el útero y los intestinos— y requiere un entrenamiento constante para mantenerse terso y cumplir su función de sostén.

Para trabajarlo en apenas unos segundos, la experta ha mostrado un ejercicio sencillo vinculado a la respiración: relajar la zona pélvica al inhalar por la nariz y contraerla al exhalar. Como pauta orientativa, ha sugerido realizar al menos ocho contracciones tres veces al día, ajustando siempre la práctica a las posibilidades y necesidades reales de cada persona en el magacín de Antena 3.