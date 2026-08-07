Valentina sorprende a Andrés con una decisión que cambia su historia de amor en Sueños de libertad

Un paseo vuelve a acercar a Valentina y Andrés. La joven confiesa que sueña con viajar por el mundo junto a él y que está dispuesta a superar su trauma, pero quiere hacerlo teniéndolo a su lado.

La propuesta de darse otra oportunidad llena de alegría al joven De la Reina y ambos se funden en un apasionado beso. Después recuerdan que ese mismo parque fue el escenario de su primer beso en Sueños de libertad.

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