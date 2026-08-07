Antonio se queda a un paso de la Gran Final tras una valiente apuesta

Con 500 euros en el marcador, Antonio tenía la oportunidad de alcanzar el último gajo de Vacaciones, que escondía precisamente los 600 euros que necesitaba. Tras hablar con Jorge Fernández, decidió arriesgarse pese a la dificultad.

La suerte no acompañó al concursante: se quedó muy cerca de Vacaciones y terminó cayendo en Quiebra, perdiéndolo todo. Jorge Fernández reconoció su decisión y le felicitó por la valentía demostrada al intentarlo en La ruleta de la suerte.

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