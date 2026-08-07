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¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Teresa se lanza a conquistar TikTok para llamar la atención de Agus con el inesperado plan de Álex

El flechazo de Teresa por Agus lleva a Álex a idear una estrategia contrarreloj en TikTok con coreografías, estilo y hasta una nueva identidad para su hermana.

Borja Tamayo
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Después de la fiesta de Halloween, Teresa sigue pensando en Agus, pero solo tiene seis horas para conseguir que no se olvide de ella. Álex encuentra la solución: convertir a su hermana en un fenómeno viral en TikTok.

Para conseguirlo, el pequeño estilista prepara un get ready with me, una coreografía, un aro de luz y hasta el logo Teresa te interesa. Un plan muy diferente al contenido educativo que Agus comparte en sus redes sociales en Padre no hay más que uno, la serie.

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