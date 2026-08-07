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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Teresa se lanza a conquistar TikTok para llamar la atención de Agus con el inesperado plan de Álex
El flechazo de Teresa por Agus lleva a Álex a idear una estrategia contrarreloj en TikTok con coreografías, estilo y hasta una nueva identidad para su hermana.
Después de la fiesta de Halloween, Teresa sigue pensando en Agus, pero solo tiene seis horas para conseguir que no se olvide de ella. Álex encuentra la solución: convertir a su hermana en un fenómeno viral en TikTok.
Para conseguirlo, el pequeño estilista prepara un get ready with me, una coreografía, un aro de luz y hasta el logo Teresa te interesa. Un plan muy diferente al contenido educativo que Agus comparte en sus redes sociales en Padre no hay más que uno, la serie.
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