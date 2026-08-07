PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Teresa se lanza a conquistar TikTok para llamar la atención de Agus con el inesperado plan de Álex

El flechazo de Teresa por Agus lleva a Álex a idear una estrategia contrarreloj en TikTok con coreografías, estilo y hasta una nueva identidad para su hermana.