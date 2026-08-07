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LA RULETA DE LA SUERTE
Jorge Fernández opina sobre pasar las vacaciones en la piscina del hotel
Antonio estrena su marcador con un panel sobre los turistas que pasan sus vacaciones en la piscina del hotel y provoca que Jorge Fernández revele qué piensa al respecto.
El concursante afrontaba el panel sin dinero, pero decidió arriesgarse apuntando a los 1.000 euros o al gajo de Vacaciones. Tras una última tirada, consiguió colocarse con 700 euros y resolvió para estrenar su marcador en La ruleta de la suerte.
La temática del panel llevó al presentador Jorge Fernández a posicionarse: "Esta vez sí comparto el panel", aseguró sobre quienes pasan las vacaciones en la piscina del hotel señalando que no entendía ese tipo de turistas. Laura Moure defendió otra perspectiva: "Hay gente que prefiere no pensar".
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