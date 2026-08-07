Jorge Fernández opina sobre pasar las vacaciones en la piscina del hotel

El concursante afrontaba el panel sin dinero, pero decidió arriesgarse apuntando a los 1.000 euros o al gajo de Vacaciones. Tras una última tirada, consiguió colocarse con 700 euros y resolvió para estrenar su marcador en La ruleta de la suerte.

La temática del panel llevó al presentador Jorge Fernández a posicionarse: "Esta vez sí comparto el panel", aseguró sobre quienes pasan las vacaciones en la piscina del hotel señalando que no entendía ese tipo de turistas. Laura Moure defendió otra perspectiva: "Hay gente que prefiere no pensar".

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