La trágica muerte de Cecilia vuelve al foco: así fue el accidente que conmocionó a España

La muerte de Cecilia sigue siendo uno de los episodios más recordados de la música española. El programa repasó cómo se produjo el accidente de tráfico que acabó con la vida de la artista y las duras consecuencias que tuvo para sus seres queridos.

Durante Y ahora Sonsoles también se recordó el difícil papel que desempeñó la prensa en aquellos días. Según se explicó, el padre de la cantante “llevó muy mal” la atención mediática que rodeó el fallecimiento de su hija, una situación que marcó profundamente a la familia.

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