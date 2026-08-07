Kazım y Orhan bajan la guardia en Una nueva vida y reconocen el dolor que comparten como padres

Las palabras de Ferit sobre Orhan todavía pesan sobre su padre. Al conocer la situación, Kazım intenta consolarlo y acaba confesando también sus propios errores como padre de Seyran.

Este momento lleva a ambos personajes a un mismo punto emocional. La conversación, la más íntima y sincera que han mantenido en Una nueva vida, podría acercar a los miembros de las familias Korhan y Sanli.

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