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UNA NUEVA VIDA
Kazım y Orhan bajan la guardia en Una nueva vida y reconocen el dolor que comparten como padres
Un inesperado encuentro acerca a Kazım y Orhan como nunca antes: los consuegros dejan atrás sus diferencias para admitir que sienten haber fallado a sus hijos.
Las palabras de Ferit sobre Orhan todavía pesan sobre su padre. Al conocer la situación, Kazım intenta consolarlo y acaba confesando también sus propios errores como padre de Seyran.
Este momento lleva a ambos personajes a un mismo punto emocional. La conversación, la más íntima y sincera que han mantenido en Una nueva vida, podría acercar a los miembros de las familias Korhan y Sanli.
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