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EN TIERRA LEJANA
El embarazo de Mine sacude el matrimonio de Cihan y Alya En tierra lejana
La confesión de Cihan cambia por completo el rumbo de su relación con Alya tras revelarle que Mine espera un hijo suyo, una noticia que amenaza con romper el equilibrio entre ambos.
Cihan opta por sincerarse con Alya y le confirma que Mine está embarazada de un hijo suyo. La revelación llega en un momento de máxima tensión y abre un nuevo escenario para la pareja, obligándoles a afrontar una difícil situación.
La noticia también alimenta los planes de Sadakat, decidida a utilizar el embarazo para alejar a Alya de la familia Albora. Ahora, todas las miradas se centran en la decisión que tomará ella tras conocer la verdad En tierra lejana.
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