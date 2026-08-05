El embarazo de Mine sacude el matrimonio de Cihan y Alya En tierra lejana

Cihan opta por sincerarse con Alya y le confirma que Mine está embarazada de un hijo suyo. La revelación llega en un momento de máxima tensión y abre un nuevo escenario para la pareja, obligándoles a afrontar una difícil situación.

La noticia también alimenta los planes de Sadakat, decidida a utilizar el embarazo para alejar a Alya de la familia Albora. Ahora, todas las miradas se centran en la decisión que tomará ella tras conocer la verdad En tierra lejana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas