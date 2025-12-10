Publicidad
Renacer
Uras contraataca y Seren acaba esposada en pleno hospital tras destapar la traición
La denuncia de Seren frente a la junta estalla en un giro inesperado cuando la policía entra en el hospital para detenerla por los cargos que Uras ha presentado tras su confesión pública.
Seren irrumpe ante la directiva con la determinación de desvelar la infidelidad de Uras y Maral, desafiando presiones y silencios. Su mensaje, directo y contundente, deja a ambos sin margen para esconderse ante la atenta mirada del personal del hospital.
El impacto de su declaración apenas tiene tiempo de asentarse cuando varios agentes aparecen buscando a la doctora. La acusan de agresión y daños por el coche de Uras, un movimiento que altera por completo la escena y transforma su denuncia en un inesperado pulso judicial.