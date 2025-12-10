Uras contraataca y Seren acaba esposada en pleno hospital tras destapar la traición

Seren irrumpe ante la directiva con la determinación de desvelar la infidelidad de Uras y Maral, desafiando presiones y silencios. Su mensaje, directo y contundente, deja a ambos sin margen para esconderse ante la atenta mirada del personal del hospital.

El impacto de su declaración apenas tiene tiempo de asentarse cuando varios agentes aparecen buscando a la doctora. La acusan de agresión y daños por el coche de Uras, un movimiento que altera por completo la escena y transforma su denuncia en un inesperado pulso judicial.