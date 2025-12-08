Juan del Val y Nuria Roca desvelan en qué han invertido el Premio Planeta

Durante la tertulia de actualidad, Juan del Val explicó que el dinero del Premio Planeta ya está invertido en la reforma de una casita recién comprada. Entre risas, aseguró que una obra puede llevar incluso a la ruina y confesó que aún queda muchísimo por hacer, mientras su decorador, Pepe Leal, va añadiendo ideas cada vez que visita la vivienda.

Nuria Roca reconoció que, cuando le preguntan si usarán el premio para tapar agujeros, responde que ya está gastado. Trancas y Barrancas bromearon sobre el decorador y Tamara Falcó recordó su propia experiencia gastando sin control en su boda, provocando nuevas risas en la mesa.