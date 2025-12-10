Tradiciones infalibles de Edurne para la Navidad y el arranque del Año Nuevo

Edurne explicó que, aunque los dulces típicos no le entusiasman, mantiene un apego absoluto a ciertas costumbres. Durante su conversación sobre su nuevo disco navideño, detalló cómo organiza estas celebraciones tan señaladas.

Añadió que nunca renuncia al cocido madrileño tras Navidad y Fin de Año, tradición que cumple incluso desde Italia. Para mantenerla intacta, confesó que se lleva los ingredientes envasados desde España y así disfrutar del plato sin concesiones.