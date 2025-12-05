Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

Pasapalabra

Manu se lanza a por el bote en Pasapalabra: rompe el empate y se queda a dos letras de la gloria

El concursante convierte un duelo ajustado en una remontada espectacular y deja el plató en vilo al rozar el premio millonario.

Alberto Mendo
Publicado:

La tarde prometía emoción en Pasapalabra y Manu no defraudó. Tras un inicio igualado, aprovechó el tropiezo de Rosa y firmó un sprint final que lo llevó a 23 aciertos.

Con el bote a la vista, Manu arriesgó hasta el último segundo, quedándose a dos respuestas de la hazaña. Rosa, sin margen, cedió la bandera blanca y fue directa a la Silla Azul.

Antena 3» Vídeos