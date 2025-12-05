Manu se lanza a por el bote en Pasapalabra: rompe el empate y se queda a dos letras de la gloria

La tarde prometía emoción en Pasapalabra y Manu no defraudó. Tras un inicio igualado, aprovechó el tropiezo de Rosa y firmó un sprint final que lo llevó a 23 aciertos.

Con el bote a la vista, Manu arriesgó hasta el último segundo, quedándose a dos respuestas de la hazaña. Rosa, sin margen, cedió la bandera blanca y fue directa a la Silla Azul.