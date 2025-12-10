Pedroche y Chicote revelan sus secretos del año en el Quiz de 2025

Los presentadores se preparan para despedir el año en una retransmisión simultánea y, antes de la gran noche, se enfrentan a un Quiz que destapa gustos muy personales. Chicote no duda al señalar a Bruce Springsteen como su artista más recurrente, mientras Pedroche admite que en casa dominan los Cantajuego.

El test también deja pistas sobre sus rutinas: viajes preferidos, comidas repetidas y hasta los medios de transporte más habituales. Un repaso sincero y ligero que anticipa el tono cercano con el que volverán a conectar con los espectadores desde la Puerta del Sol.