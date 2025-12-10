Antena3
"Estoy enganchadísima": Cristina Pedroche y Alberto Chicote se sinceran en el Quiz del 2025

Pedroche y Chicote revelan sus secretos del año en el Quiz de 2025

En plena cuenta atrás hacia las Campanadas 2025-2026, los presentadores comparten en un test rápido sus artistas más oídos, viajes preferidos y costumbres que han marcado su año.

Los presentadores se preparan para despedir el año en una retransmisión simultánea y, antes de la gran noche, se enfrentan a un Quiz que destapa gustos muy personales. Chicote no duda al señalar a Bruce Springsteen como su artista más recurrente, mientras Pedroche admite que en casa dominan los Cantajuego.

El test también deja pistas sobre sus rutinas: viajes preferidos, comidas repetidas y hasta los medios de transporte más habituales. Un repaso sincero y ligero que anticipa el tono cercano con el que volverán a conectar con los espectadores desde la Puerta del Sol.

