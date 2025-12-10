Antena3
"¡Qué fuerte!": Edurne, fascinada con el canto polifónico de Anne-María Hefele

El Hormiguero

Edurne se rinde ante la exhibición vocal de Anna-María Hefele en El Hormiguero

La visita de Edurne culminó con un giro inesperado cuando Marron presentó a Anna-María Hefele, cuya demostración de canto polifónico dejó a la artista y al público completamente desconcertados.

La presencia de Edurne aportó cercanía y un repaso sincero a su trayectoria, marcado por anécdotas personales y el tono vibrante que domina cada vez que pisa el plató. La conversación avanzó fluida, llena de complicidad.

El impacto llegó con la aparición de Anna-María Hefele. Su dominio del canto polifónico provocó admiración inmediata. Edurne no ocultó su sorpresa ante una técnica tan excepcional, que dejó al equipo impresionado.

