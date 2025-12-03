Rosa afronta el Rosco definitivo por 2,45 millones: un giro final que puede cambiarlo todo

En un programa de Pasapalabra marcado por el nerviosismo y la precisión, ambos concursantes completaron la primera vuelta sin errores, en un Rosco de exigencia máxima. Manu se plantó con 22 aciertos, forzando a Rosa a asumir la presión definitiva.

Con la ventaja en los segundos y toda la atención puesta en ella, su turno final —“el último tirón”— fue decisivo para optar al histórico bote de 2.458.000 €. El desenlace mantuvo al público en vilo hasta el último segundo.