Beltrán estalla en amenazas mientras Cristina busca apoyo tras rechazar volver con él

Beltrán irrumpe de nuevo en el laboratorio decidido a recuperar a Cristina pese a sus constantes negativas. La perfumista, exhausta ante su insistencia, le exige que se marche. Él responde con insultos y amenazas, asegurando que ella se arrepentirá toda la vida, una reacción que deja a Cristina paralizada y sin saber cómo defenderse.

La tensión estalla cuando Luz entra y presencia el estado de Cristina, que rompe a llorar al confesar que ha sido intimidada por su ex. La intervención de Luz logra expulsarlo, pero la inquietud crece al descubrir que Beltrán se ha llevado un frasco de Tolueno.