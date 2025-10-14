Umay sufre un atropello al escapar de dos acosadores y un misterioso joven la rescata

Umay ha vivido una pesadilla al ser perseguida por dos acosadores en plena noche. Aterrada, ha intentado huir, pero al irrumpir en la carretera ha sido atropellada por un coche. El joven conductor, sorprendido por la escena, ha logrado frenar a tiempo y alejar a los agresores.

Tras el impacto, Umay ha quedado inconsciente. Su salvador, un chico del que aún se desconoce la identidad, se enfrenta ahora a una difícil decisión: dejarla allí o llevarla a un hospital, sin saber quién es realmente la joven.