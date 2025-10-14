La nueva ilusión de Irene Rosales tras su divorcio de Kiko Rivera: un empresario sevillano conquista su corazón

Irene Rosales ha decidido abrir de nuevo su corazón tras su reciente divorcio de Kiko Rivera. Según la periodista Lorena Vázquez, en Y ahora Sonsoles, la excolaboradora de televisión mantiene una relación con Guillermo, un empresario sevillano discreto y alejado del foco mediático.

Su historia habría comenzado hace varios meses, aunque ambos prefieren mantenerla en la intimidad. Rosales, centrada en el bienestar de sus hijas y en construir una nueva etapa personal, parece haber encontrado estabilidad al lado de su nueva ilusión.