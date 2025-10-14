Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La nueva ilusión de Irene Rosales tras su divorcio de Kiko Rivera: un empresario sevillano conquista su corazón
Tras su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a ilusionarse. La exmujer del DJ estaría conociendo a un empresario sevillano de unos cuarenta años, según ha revelado Lorena Vázquez.
Irene Rosales ha decidido abrir de nuevo su corazón tras su reciente divorcio de Kiko Rivera. Según la periodista Lorena Vázquez, en Y ahora Sonsoles, la excolaboradora de televisión mantiene una relación con Guillermo, un empresario sevillano discreto y alejado del foco mediático.
Su historia habría comenzado hace varios meses, aunque ambos prefieren mantenerla en la intimidad. Rosales, centrada en el bienestar de sus hijas y en construir una nueva etapa personal, parece haber encontrado estabilidad al lado de su nueva ilusión.