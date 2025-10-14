El desgarrador momento en que Bahar confirma que la víctima no es su hija Umay

El dolor de Bahar era indescriptible al creer que su hija había muerto en el quirófano en Renacer. Desesperada, rompió a gritar y exigió ver el cuerpo, sin aceptar la noticia. Pero al acercarse, algo llamó su atención: la ausencia de la cicatriz en el brazo de la joven.

Ese detalle lo cambió todo. Entre lágrimas, Bahar gritó con fuerza que la fallecida no era Umay, desatando una mezcla de confusión y esperanza entre todos los presentes. Lo que parecía una tragedia se transformó en un inesperado giro lleno de alivio.