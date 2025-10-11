Publicidad
La Voz
La actuación inesperada de Pablo López y Malú que emociona a todo el plató
Victoria, fan de Malú, cumple su sueño en La Voz al cantar ‘Vuelvo a verte’ junto a la artista y Pablo López, en un momento lleno de emoción y complicidad.
Tras lograr un pleno con ‘Deshazte de mí’, Victoria recibió una propuesta única de Malú: cantar juntas en La Voz. Pablo López se sumó al piano, creando una actuación inolvidable.
“Esa me suena”, bromeó el coach al reconocer el tema. Los tres ofrecieron una versión cargada de sentimiento que hizo vibrar al público y a los coaches.