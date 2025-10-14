Raúl le propone a Claudia mudarse a Madrid para cumplir su sueño

Raúl ha decidido dar un paso importante en su relación con Claudia en Sueños de libertad. Tras reconciliarse, le confiesa su deseo de mudarse a Madrid para convertirse en piloto de carreras y le propone que se marche con él. La noticia deja a la joven sin palabras y llena de dudas.

Claudia no sabe si está preparada para dejar atrás su trabajo, su familia y sus amigos en Toledo. Aunque Raúl no quiere separarse de ella, la decisión podría marcar un antes y un después en su relación.