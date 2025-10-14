JJ Vaquero y Goyo Jiménez se emocionan con la Film Symphony Orchestra en El Hormiguero

La visita de JJ Vaquero y Goyo Jiménez a El Hormiguero se convirtió en una auténtica celebración de humor y nostalgia. Entre bromas y risas, ambos humoristas compartieron anécdotas y demostraron su gran complicidad.

Antes de despedirlos, Pablo Motos les tenía preparada una sorpresa especial. La Film Symphony Orchestra irrumpió en el plató para retarlos a adivinar canciones de su infancia. Con solo unas notas, los cómicos se asombraron del talento de los músicos y no pudieron evitar exclamar: “Qué bien suena”.