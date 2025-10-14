Publicidad
El Hormiguero
JJ Vaquero y Goyo Jiménez se emocionan con la Film Symphony Orchestra en El Hormiguero
Los humoristas vivieron un divertido reto musical en el programa de Pablo Motos, donde la Film Symphony Orchestra los sorprendió interpretando melodías de su infancia.
La visita de JJ Vaquero y Goyo Jiménez a El Hormiguero se convirtió en una auténtica celebración de humor y nostalgia. Entre bromas y risas, ambos humoristas compartieron anécdotas y demostraron su gran complicidad.
Antes de despedirlos, Pablo Motos les tenía preparada una sorpresa especial. La Film Symphony Orchestra irrumpió en el plató para retarlos a adivinar canciones de su infancia. Con solo unas notas, los cómicos se asombraron del talento de los músicos y no pudieron evitar exclamar: “Qué bien suena”.